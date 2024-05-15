الدبيبة وميشيل يناقشان قضايا أمنية وسياسية بينها رفع الحظر الجوي عن الطيران الليبي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

وخلال لقائهما في مقر الاتحاد الأوروبي، اطلع الدبيبة وميشيل على نتائج اللجان الفنية المشكلة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) ومصلحة الطيران المدني الليبية، وتم الاتفاق على استكمال العمل لرفع حظر الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة ستساهم في الاستقرار والتنمية ودعم كافة مجالات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

ولفت ميشيل، إلى دعم الاتحاد الأوروبي لجهود بعثة الأمم المتحدة في إجراء انتخابات عادلة ونزيهة.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، ضرورة بناء شراكة اقتصادية متينة مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه من الدول، لتكون نواة للاستقرار والاستثمار في ليبيا، والتركيز على الملفات الأساسية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وأهمها معالجة الحظر الجوي على الطيران الليبي والهجرة غير النظامية والتعاون في مجال إنتاج الطاقة البديلة وإمداداتها.