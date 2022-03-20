«الدبيبة» يأمر بتشكيل لجنة وطنية تتولى قيادة حوار وطني حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات

أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة وطنية موسعة تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية وجمع الملاحظات عليه لصياغته بشكل نهائي قبل إحالته لمن يقرره ويعتمده.

وقال الدبيبة إنّه أجرى اتصالات عدة مع أطراف دولية مختلفة في الأيام الماضية وأجمعت كلها بأنّ الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها، موضحا أنّ التوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تعزيز الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات.

وذكر الدبيبة أنّ مهمة حكومته هي إجراء الانتخابات ولن يتخلوا عنها أبدا، وأنّ المتعصبين والمغامرين هم الذين يحرضون الليبيين على القتال واحتكار السلطة لسنوات بلا أي شرعية شعبية أو دستورية، وهم الذين استبدلوا الانتخابات بالتمديد والحوار بالأرتال العسكرية التي تهدد أمن ليبيا ومستقبل شعبها.

وشدد الدبيبة على أنّ تلك الأطراف استبدلت الانتخابات والقوانين الانتخابية بخطط جهنمية للتمديد وعودة الانقسام، مشيرا إلى أن ليبيا تمر بظروف سياسية حرجة وأنهم أمام مرحلة تاريخية ولا يمكن أن يرجعوا إلى مربع الانقسام والحروب، وفق قوله.