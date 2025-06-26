الدبيبة يأمر بعلاج عاجل للطفلة «سهى أبو السعود» في إيطاليا ويتخذ إجراءات تحقيقية

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطتية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته العاجلة بالتكفل بعلاج الطفلة سهى أبو السعود، التي تعاني من مرض نادر في إنزيمات البنكرياس، بعد تداول قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقيام عائلتها برحلة بحرية إلى الخارج طلباً للعلاج.

ووجّه الدبيبة، عبر أمين عام مجلس الوزراء، رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بالسفر فوراً إلى إيطاليا لمتابعة حالة الطفلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة.

كما أمر بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم اكتشاف الحالة مبكراً والتأخر في اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.

وشملت التعليمات التنسيق العاجل مع سفارة ليبيا في إيطاليا لتأمين احتياجات الطفلة والتواصل مع مستشفى متخصص لبدء علاجها فوراً، وذلك تأكيداً على حرص الحكومة على ضمان تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة للمواطنين في الحالات الطارئة.

ووجّه أمين عام مجلس الوزراء راشد صالح أبوعبّد أيضاً خطابات رسمية لكل من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وسفير ليبيا في إيطاليا لمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات والتواصل مع عائلة الطفلة لتوفير كل الدعم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الدعم الصحي العاجل وضمان عدم تكرار حالات الإهمال في الرعاية الطبية للمواطنين.