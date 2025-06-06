«الدبيبة» يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الغلبان في مصراتة

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم في مسجد الغلبان بمنطقة رأس التوتة في مصراتة، وسط مشاركة واسعة من أهالي المنطقة والمسؤولين المحليين.

هذا ويُعد أداء صلاة عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية هامة في البلاد، حيث يجتمع المواطنون والمسؤولون لتبادل التهاني وتعزيز قيم التضامن والوحدة الوطنية.

ويأتي حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في مسجد الغلبان بمدينة مصراتة، تأكيدًا على أهمية هذه المناسبة ودعمًا للوحدة الوطنية في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وسط حرص القيادة على التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المناطق.