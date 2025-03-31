«الدبيبة» يؤدي صلاة عيد الفطر بـ«ميدان الشهداء» في طرابلس

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس.

وأدى رئيس مجلس الحكومة الصلاة، “رفقة وزير الشباب، ااسيد فتح الله الزني، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، السيد وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، السيد مصطفى المانع، وعميد بلدية طرابلس المركز، السيد إبراهيم الخليفي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، السيد محمد إسماعيل”.

وشهد الميدان “حضورا واسعا من المواطنين الذين أدوا الصلاة في أجواء من الفرح، حيث تبادل الدبيبة والمسؤولون التهاني مع الأهالي بهذه المناسبة”.