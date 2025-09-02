«الدبيبة» يؤكد أهمية الشراكة مع المملكة المتحدة في المجال العسكري

استقبل رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الفريق بحار إدوارد أهلقرين، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوفد المرافق له، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والمملكة المتحدة، ودعم وبناء القدرات العسكرية الليبية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتطوير.

وأكد الدبيبة على أهمية تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة في المجال العسكري، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات العسكرية الليبية. من جهته، جدد الفريق أهلقرين استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل العسكري، بما يحقق الاستقرار ويسهم في بناء مؤسسات فاعلة.

وحضر اللقاء من الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومعاونه الفريق أول صلاح النمروش.