شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، أحمد مليطان، حفل اختتام المؤتمر الثالث للجمعية الليبية لجراحة السمنة وأمراضها، الذي انعقد في مدينة مصراتة.

وفي كلمته، أكد الدبيبة، “أهمية هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة في تطوير القطاع الصحي، مشددًا على التزام الحكومة بدعم الجمعية الليبية لجراحة السمنة وأمراضها، وتقديم ما يلزم من خدمات طبية بالتنسيق مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية”.

واختتم الحفل “بمراسم تكريم، للأطباء والاستشاريين الدوليين المشاركين في المؤتمر، وذلك ضمن إطار رؤية الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الليبي”.

"الدبيبة يؤكد التزامه بدعم تطوير الخدمات الصحية والمؤتمرات العلمية المتخصصة؛ لتقديم خدمات ورؤية طبية أفضل للمواطن… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الجمعة، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤