«الدبيبة» يؤكد التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، لبحث سبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح.

وشدد “الدبيبة”، خلال الاجتماع، على “أهمية التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة”، مشيرا إلى أن “التنسيق الفعّال بين هذه الجهات يعتبر أساسا لتحقيق نزاهة الأداء الحكومي”.

وتطرق الاجتماع إلى “ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات والإجراءات الرقابية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات العامة وحماية المال العام”.

وتناول الاجتماع “وضع الشركات الصينية المتعاقدة في ليبيا، وأهمية متابعة المشاريع القائمة مع هذه الشركات بهدف تحسين عجلة الاقتصاد، وأهمية استكمال المشاريع بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، وضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذه الشراكات”.