«الدبيبة» يؤكد التزام حكومته بتنفيذ المراسيم الرئاسية رغم محاولات العرقلة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التزام حكومته التام بتنفيذ المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي، رغم ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف عرقلتها.

وخلال كلمة ألقاها أثناء مراسم استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، العائد إلى العاصمة طرابلس بعد رحلة علاجية في ألمانيا، شدد الدبيبة، على أن هذه المراسيم تهدف إلى “حماية وحدة البلاد والحفاظ على استقرارها”.

وقال: “نحن عازمون على تنفيذ المراسيم الرئاسية بكل وضوح، ولن نفرط في وحدة ليبيا، لأنها فوق كل اعتبار”.

وتأتي تصريحات الدبيبة، في سياق تزايد الجدل حول عدد من المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي خلال الأسابيع الماضية، والتي شملت إعادة ترتيب المناصب العسكرية والأمنية العليا، وتشكيل لجان لمتابعة المسار الدستوري، إلى جانب إجراءات تتعلق بتفعيل الصلاحيات السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي.