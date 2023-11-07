«الدبيبة» يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ الانتخابات في أقرب وقت

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” الاثنين ” خلال لقائه مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، حرص الحكومة على تنفيذ الانتخابات في أقرب وقت.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون لتنسيق الجهود المشتركة ،لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

يشار أن مجلس المفوضية أصدر ، بياناًفي الـ 9 من شهر أكتوبر الماضيK بشأن استلام القانون رقم (28) لسنة 2023م بشأن انتخاب رئيس الدولة، والقانون رقم (27) لسنة 2023م، بشأن انتخاب مجلس الأمة.

كما نوه البيان على أن المفوضية على أتم الجاهزية والاستعداد، لبدء وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ،وفقاً لما جاء بها من نصوصو ومواد،ومانصت عليه المبادئ والمعايير المتعرف عليها دولياً في في تنفيذ العمليات الانتخابية.