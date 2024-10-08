«الدبيبة» يؤكد دعمه لاستقلال القضاء ودوره الرئيسي في استقرار البلاد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لقاء مع عضوي التجمع القانوني للدفاع عن استقلال القضاء والحقوق والحريات وزير العدل الأسبق محمد العلاقي، وأستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا مجدي الشبعاني.

وناقش اللقاء “دور الحكومة في دعم القطاع القضائي وتطوير قدرات المؤسسات القانونية بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وأهمية عدم إقحام المؤسسات القضائية في الصراع السياسي، ومواجهة مساعي بعض الأطراف الزج بالمؤسسة في الخلافات السياسية، وذلك حفاظًا على استقلالية ووحدة القضاء”.

كما تم التطرق إلى “الوضع السياسي العام، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه البلاد، وأهمية ضمان الحقوق والحريات في ظل الظروف الحالية”.

هذا وحضر اللقاء وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى عادل اشتيوي.