«الدبيبة» يؤكد دعم الحكومة للمناطق المنكوبة

شارك رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” أمس الاثنين، في فعاليات لقاء تعزيز التضامن الوطني لدعم البلديات المنكوبة، الذي نظمه فريق الطوارئ والاستجابة السريعة.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” شدّد “الدبيبة” خلال كلمته على التزام الحكومة الوطني والتاريخي والديني اتجاه الأهالي في كافة المناطق المنكوبة، مؤكداً تنفيذ حزمة من الإجراءات الحكومية العاجلة تحت شعار “سند وطن”.

وتشمل الإجراءات الحكومية الإيواء وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة الصحية والعلاجية والخدمية والمصرفية، وتقديم دعم مستمر لذوي الشهداء بضمان حصول أحد الأقارب على فرصة الذهاب للحج والعمرة.

كما تشمل الإجراءات صرف المعاشات الأساسية للمتقاعدين ومنحة الزوجة والأبناء، وتوفير العلاج للمتضررين بالداخل والخارج حسب ما تتطلبه الحالة.

واستمع “الدبيبة” خلال الجلسة الحوارية، إلى الأعمال التي قدمتها فرق الإنقاذ والمساعدة من مختلف الجهات في مدينة درنة والمناطق المتضررة، كلٌّ حسب اختصاصه.