الدبيبة يؤكد دعم جهود البعثة الأممية لتعزيز الاستقرار السياسي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في لقاء يعكس التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لمتابعة التطورات السياسية الراهنة في البلاد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ملفات وطنية عدة، تصدرتها تطورات العملية السياسية وسبل توحيد المواقف حيال المسار الدستوري والانتخابي، كما أكد الجانبان أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الاستقرار وإنجاح العملية السياسية برعاية أممية.

وتناول الاجتماع الآثار السلبية للإنفاق الموازي المنفلت، الذي يُغطى عبر فرض رسوم مالية إضافية ورفع سعر صرف الدولار، مما يثقل كاهل المواطن ويهدد الاستقرار المالي والمعيشي لشرائح واسعة من المجتمع.

وشدد الطرفان على ضرورة تنسيق المواقف الوطنية وتوحيد الخطاب السياسي تجاه الأطراف الدولية، مؤكدين أن أي حلول يجب أن تقوم على توافق داخلي يحترم السيادة الليبية ويلبي تطلعات الشعب نحو الانتخابات والاستقرار.