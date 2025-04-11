«الدبيبة» يؤكد دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، والممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيته، وذلك ضمن مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأكد رئيس مجلس الحكومة، “دعم الحكومة لجهود الأمم المتحدة ومساعيها في ليبيا، مشددًا على أهمية دعم الجهود الدولية لوقف الإنفاق الموازي وتجريمه، لما يشكله من تهديد للاستقرار المالي وانقسام المؤسسات”.

من جانبها، أعربت ديكارلو، “عن تقديرها لتعاون حكومة الوحدة الوطنية مع البعثة والمنظمات الأممية، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعمها لليبيا في مسارها السياسي والمؤسسي”.