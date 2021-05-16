«الدبيبة» يؤكد دعم حكومته للأنشطة والمسابقات التي تُبعد الشباب عن الحروب

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الليبيين قادرون على إعادة تماسك النسيج الاجتماعي على ما كان عليه من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية والتي تضم مشاركين من مختلف مناطق ليبيا.

وشدّد الدبيبة خلال حضوره مسابقة كأس الجيد للخيول الهجينة والأصلية التي أقيمت يوم السبت بمدينة مصراتة، على أن مسؤولية البناء والتنمية مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على الحكومة، بل يجب مساهمة كافة الشرائح من رياضيين ورجال أعمال ونشطاء المجتمع المدني حتى تنعم ليبيا بالرخاء والاستقرار.

وجدد الدبيبة التأكيد على إن حكومة الوحدة الوطنية ستدعم جميع الأنشطة والمسابقات التي تستقطب الشباب وتبعدهم عن أجواء الحروب والصراعات، مؤكدا أن جهود الشباب وطاقاتهم يجب أن تُستثمر في التنمية والبناء لا في الحروب والصراعات.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحضر كأس الجيد للخيول الأصيلة مصراتة 15 مايو 2021 حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية مسابقة كأس… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١٥ مايو ٢٠٢١