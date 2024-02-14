“الدبيبة” يؤكد ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، من خلال قاعدة دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية، حسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات التي تختتم اليوم الأربعاء بدبي شدد الدبيبة على دور الشعب الليبي في اختيار سلطات جديدة منتخبة، وفق قوانين عادلة ونزيهة، ولا تقصي أحدا.

واعتبر الدبيبة أن البناء والتنمية هما مدخل الاستقرار، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كان شعارها دائما: “لا للحرب نعم للبناء” رغم كل التحديات والمصاعب التي تواجه البلاد.