الدبيبة يؤكد على انتظام صرف المنح ومتابعة أوضاع المؤسسات الاجتماعية في بلدية أبوسليم

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعًا بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، لمتابعة أوضاع المؤسسات الاجتماعية في بلدية أبوسليم، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.

وشارك في الاجتماع كل من المستشار المالي لرئيس الحكومة ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال، وأمين عام مجلس الوزراء راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع.

وناقش الاجتماع آليات ضمان استمرار صرف المنح المخصصة للفئات المستحقة، وفي مقدمتها منحة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى الجوانب المالية والإدارية المرتبطة بتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.

كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع المؤسسات الاجتماعية في بلدية أبوسليم، حيث قُدم تقرير مفصل حول أبرز التحديات التي تواجه مراكز الرعاية والخدمات الاجتماعية، وسبل تحسين أدائها وتوفير الدعم اللازم لها.

وأكد الدبيبة على ضرورة انتظام صرف المنح لمستحقيها في موعدها، لما لها من أثر مباشر في دعم المواطنين، مشددًا على أهمية إعطاء الأولوية لمتابعة أوضاع المؤسسات الاجتماعية وتعزيز خدماتها، خاصة في بلدية أبوسليم.