«الدبيبة» يؤكد على ضرورة عقد انتخابات وطنية واستفتاء على الدستور

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، التطورات السياسية الجارية في البلاد.

وأكد الدبيبة على ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف، مشددا على مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام.

وأضاف الدبيبة أنّه ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، لوضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.