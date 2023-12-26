«الدبيبة» يؤكد موقف ليبيا الثابت لدعم القضية الفلسطينية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس، نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطيني “نبيل أبو ردينة”.

بحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في فلسطين، وآلية تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجدد الدبيبة خلال الاجتماع،تأكيده على موقف ليبيا الثابت لدعم القضية الفلسطينية، والرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحضر اللقاء وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، والمكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية “الطاهر الباعور”، والسفير الفلسطيني لدى ليبيا “محمد رحال”.