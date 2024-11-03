«الدبيبة» يؤكّد الالتزام بتنفيذ مشروعات تدعم النمو الاقتصادي

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير المالية مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ميزانية الباب الثالث لعام 2024 المخصصة للمشروعات.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع “على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للمشروعات الاستراتيجية والكبرى، بعد أن ركزت المرحلة السابقة على تنفيذ المشروعات بشكل أفقي ومحلي في مختلف المناطق”.

وأكد الدبيبة، “التزام حكومة الوحدة الوطنية بتوجيه الميزانية نحو تنفيذ مشروعات ذات أثر طويل المدى، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد”.