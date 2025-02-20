«الدبيبة» يبارك لأهالي بنغازي بافتتاح «ملعب المدينة»

بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لأهالي بنغازي والجمهور الرياضي افتتاح ملعب المدينة.

وقال الدبيبة: “هذا الملعب سيعزّز البنية التحتية الرياضية لبلدنا، ويخدم شبابنا ورياضيّينا”.

وأضاف: “الإنجاز للوطن بالبناء والتعمير هو الخيار الأمثل لبلدنا وشعبنا، هذه هي رؤيتنا منذ أول يوم، وأي إضافة إلى البنية التحتية الرياضية هي لصالح ليبيا ومستقبل رياضتها”.

هذا “تتجه الأنظار في الأوساط الكروية الليبية اليوم الخميس، صوب ملعب بنغازي الدولي، أحد أكبر الملاعب في البلاد، وذلك بعد أشغال صيانة وتحسين وتوسعة دامت سنوات عديدة، وأُغلق ملعب بنغازي الدولي عام 2009.