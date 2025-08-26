الدبيبة يبارك لمنتخب «الكرة الطائرة»: إنجاز مشرف للرياضة الليبية

تقدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بأحر التهاني إلى المنتخب الوطني للكرة الطائرة (تحت 19 سنة)، بمناسبة إحرازهم الميدالية البرونزية في البطولة العربية، بعد فوز مستحق على منتخب لبنان.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يُعدّ إضافة مشرفة للرياضة الليبية، ويعكس العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب ليبيا لرفع راية الوطن في المحافل الرياضية.

وتمنى لأبطال المنتخب دوام التوفيق والنجاح في قادم المنافسات، مشيدًا بروحهم الرياضية والأداء المتميز الذي قدّموه خلال البطولة.

وكان تُوِّج المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة (تحت 19 سنة) بالقلادة البرونزية في البطولة العربية السابعة عشرة، بعد فوزه المستحق على منتخب لبنان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقدّم لاعبو المنتخب أداءً مميزًا طيلة مشوار البطولة، ليختتموا مشاركتهم بتتويج رسمي يُعد إنجازًا مشرفًا للرياضة الليبية، ويؤكد عزيمة شباب ليبيا على رفع راية الوطن في مختلف المحافل الرياضية.