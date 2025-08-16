نسبة المشاركة بلغت 71%.. الدبيبة يشيد بنجاح «انتخابات المجالس البلدية»

بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، نجاح الجولة الثانية من انتخابات المجالس البلدية التي جرت في 26 بلدية، مؤكدًا أنها تمت في أجواء آمنة ومنظمة، ووسط مشاركة واسعة من المواطنين.

وأشاد الدبيبة، في تصريح له، بجهود وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية، والتي سارت بسلاسة دون تسجيل أي خروقات أمنية. كما ثمّن وعي المواطنين وإصرارهم على ممارسة حقهم الديمقراطي، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة المشاركة التي بلغت 71%، من أصل 161 ألف ناخب.

وشملت الانتخابات بلديات: قصر الأخيار، القره بوللي، سوق الجمعة، عين زارة، أبوسليم، طرابلس المركز، حي الأندلس، جنزور، العزيزية، سواني بن آدم، الماية، المعمورة، الزهراء، الأصابعة، ككلة، يفرن، ظاهر الجبل، جادو، نالوت، باطن الجبل، طبقة وعين الأزاهرة، زليتن، مسلاتة، الجميل، المنشية، ورقدالين.

وأكد الدبيبة استمرار دعم الحكومة للمجالس البلدية المنتخبة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز مبدأ اللامركزية، بما يضمن الاستجابة لأولويات المواطنين اليومية وتقريب الخدمات منهم.