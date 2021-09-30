«الدبيبة» يبحث أوضاع واحتياجات مدينة ترهونة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وفدًا من مدينة ترهونة ضم أعيان المدينة والمجلس التسييري، ومديري القطاعات، وبمشاركة أعضاء مجلس النواب عن المدينة.

وحضر اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اللجنة الوزارية المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة أوضاع مدينة ترهونة.

ويأتي اللقاء لبحث أوضاع واحتياجات ترهونة، إضافة إلى استعراض العديد من المشروعات الخدمية والتنموية المزمع تنفيذها من الحكومة ضمن خطة “عودة الحياة”.

وخُصِص اللقاء لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تعاني منها البلدية.

واستمع رئيس الحكومة إلى عدد من أعيان المدينة، ورئيس المجلس التسييري وكذلك مداخلات متعددة من أعضاء مجلس النواب.

وقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية عرضًا ضوئيا يُوضح “عودة الحياة” داخل مدينة ترهونة والخطوات التنفيذية المتخذة.

هذا وتم الاتفاق خلال اللقاء، على جملة من الإجراءات الفنية والإدارية لصالح البلدية سيتم إقرارها وتنفيذها.