الدبيبة يبحث احتاجات بلديات الساحل الغربي.. خطة لتطوير «الطرق والخدمات»

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة احتياجات بلديات الساحل الغربي، خلال اجتماعين منفصلين مع وفود بلديات الجميل ورقدالين والمنشية، إضافة إلى عمداء ائتلاف بلديات الساحل الغربي، لمتابعة المشاريع التنموية وتعزيز التنسيق بين المناطق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع الأول ضم عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية ومشايخ القبائل والمخاتير والأعيان ورؤساء المجالس الاجتماعية وممثلي الشباب، حيث جرى استعراض احتياجات المنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها.

واستعرض الدبيبة خلال الاجتماع أبرز المشاريع المنفذة والجاري العمل عليها، وفي مقدمتها مشاريع الطرق، ومنها طريق رقدالين – العسة، وطريق رقدالين – زلطن، وطريق الجميل – زوارة، إلى جانب افتتاح محطة تحلية مياه المنشية.

كما تناول الاجتماع عددًا من المشاريع المرتبطة بقطاعات التعليم والرياضة والصحة، حيث وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية باستكمال إجراءات تنفيذ الطريق المزدوج رقدالين – زوارة، وتسريع استكمال تطوير مستشفى الجميل، إضافة إلى إيصال مياه النهر إلى مدينتي الجميل ورقدالين.

ووجه الدبيبة كذلك بدعم البلديات بعدد من الآليات والمعدات الخدمية، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى الأداء المحلي.

وفي اجتماع منفصل، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عمداء ائتلاف بلديات الساحل الغربي، الذي يضم بلديات صرمان وصبراتة والعجيلات والجديدة والجميل والمنشية ورقدالين وزوارة وزلطن.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين البلديات، وتوحيد أولويات التنمية، إضافة إلى تطوير المشاريع المشتركة التي تخدم مناطق الساحل الغربي.

وأكد عبدالحميد الدبيبة دعم الحكومة للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين البلديات، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتحديد الاحتياجات ووضع حلول عملية للملفات الخدمية والتنموية.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الأجهزة التنفيذية المختصة بعقد اجتماعات ميدانية مع بلديات المنطقة خلال الأسبوع المقبل، بهدف إعداد برنامج تنفيذي لمعالجة الاحتياجات ومتابعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.