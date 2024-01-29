«الدبيبة» يبحث استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، في العاصمة الإيطاليى روما، سبل استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في الملفات ذات الطابع الاقتصادي، ومنها المتعلقة بالنفط والغاز والتجارة البينية بين البلدين.



وتابع الدبيبة وميلوني خلال لقائهما على هامش القمة الإيطالية الإفريقية، تطورات تفعيل معاهدة الصداقة المبرمة بين ليبيا وإيطاليا ودعم الجهود التي تبذلها اللجان المكلفة من البلدين لاستئناف العمل ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروعات التي التزمت روما بها في وقت سابق داخل ليبيا.

كما بحث الطرفان تطورات ملفي الأمن والهجرة غير النظامية، وسبل تعزيز الاهتمام الإيطالي بالقارة الإفريقية، والتنسيق لتنظيم المزيد من الفعاليات الدولية داخل ليبيا.