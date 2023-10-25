«الدبيبة» يبحث الأوضاع الخدمية والأمنية ببلدية زوارة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، المجلس البلدي زوارة وأعيان وحكماء المدينة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديري أجهزة تنفيذ مشروعات المواصلات وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتطوير المراكز الإدارية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع خُصِص لمتابعة الأوضاع الخدمية والأمنية بالبلدية، ومتابعة مشروعات التنمية الأساسية المفتقدة في البلدية وأهمها استكمال مستشفى زوارة المتوقف منذ عام 2010 ميلادي، وضرورة تجهيزه بالمعدات اللّازمة ليستطيع تقديم الخدمة لكل أبناء المنطقة.

وتم خلال الاجتماع متابعة أعمال تطوير وصيانة الطريق الساحلي من خلال جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال هذا المشروع الهام، وضروره تقديم كافة التسهيلات للجهاز لاستكماله.

كما تم مناقشة الإجراءات المتخذة بشأن صيانة وتشغيل محطة تحلية زوارة والتي يتم تنفيذها عن طريق وزارة الموارد المائية المتوقفة منذ العام 2013.

هذا وتم خلال الاجتماع أيضاً، التأكيد على ضرورة الاستمرار في محاربة الظواهر السلبية وأهمها تهريب الوقود والمخدرات، والتي أطلقت الحكومة حملة ضدها بالساحل الغربي وفق التقارير الأمنية الواردة بالخصوص.

بدوره شدّد الدبيبة على ضرورة متابعة المشروعات التي تخص البلدية وأهمها البدء في تنفيذ المدارس المستهدفة في خطة الحكومة لإنشاء 500 مدرسة جديدة، والمخصص منها 4 مدارس جديدة لبلدية زوارة، وكذلك عدد من الطرق الهامة للبلدية التي انطلق العمل فيها من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات أو من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وفي ذات السياق، أكد الدبيبة على ضرورة انطلاق العمل في محطة الصرف الصحي، بعد استكمال الإجراءات التعاقدية للمشروع لأهميته لبلدية زوارة والبلديات المجاورة.