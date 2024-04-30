الدبيبة يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع نظيره القطري

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات الإقليمية، لاسيما الأوضاع في غزة والسودان، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في مختلف المجالات.

وأكد الدبيبة، أهمية العلاقات مع دولة قطر، مشيرا إلى السعي لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق التنمية والسلام في ليبيا.

بدوره أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن دعم قطر الثابت لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني لدعم الاستقرار في المنطقة.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي بين الدولتين.