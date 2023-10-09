«الدبيبة» يبحث التعاون الاقتصادي مع إيطاليا

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومتابعة جهود فتح مسارات جوية جديدة بين ليبيا وإيطاليا، خاصة بعد استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين سبتمبر الماضي.



وأكد السفير خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، أن الخطوط الإيطالية ستنطلق رحلاتها باتجاه طرابلس نهاية نوفمبر القادم ضمن الروزنامة الشتوية للشركة.

وناقش اللقاء الدعوة الموجهة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الدبيبة لحضور مؤتمر إفريقيا إيطاليا المزمع عقده في العاصمة روما نوفمبر القادم، لأهميته في توطيد العلاقة الليبية الإيطالية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة إجراءات عقد اجتماع على مستوى وزيري داخلية البلدين في طرابلس لبحث نتائج الاجتماعات الأخيرة في روما بشأن ملف الهجرة غير النظامية وآليات تنظيمه.