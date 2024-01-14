«الدبيبة» يبحث التعاون بين ليبيا ومالطا في مجال الطاقات المتجددة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي رفقة ممثل عن رئاسة الوزراء المالطية جلين ميكاليف، وذلك على هامش أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد.



وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء يأتي لبحث آفاق التعاون في مجال الطاقات المتجددة بين ليبيا ومالطا.

وبحث اللقاء التعاون في مجال الطاقة والخطوات المتخذة في مشروع الربط الكهربائي والطاقات المتجددة بين مالطا وليبيا، وذلك بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في يونيو 2023.

وانطلقت أمس السبت في طرابلس، أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024م والتي تستمر ليومين، لمناقشة أهمية صناعة الطاقة في ليبيا لها وللشركاء العالميين، من خلال أهداف طموحة لزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات الدولية من خلال جولة تراخيص قادمة وتسخير إمكاناتها في مجال الغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة.