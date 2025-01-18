«الدبيبة» يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع ممثلي «نابروس» الأمريكية للحفر والتنقيب

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع ممثلين عن شركة نابروس الأمريكية الرائدة في خدمات الحفر والتنقيب للنفط والغاز، وشركة السيل المحلية، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت.

وتناول اللقاء آفاق التعاون في قطاع الطاقة، بين الشركات المحلية والدولية، بهدف تطوير مجال حفر الآبار وصيانتها.

وجاء اللقاء على هامش فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي شهدت مشاركة نحو 490 شركة عالمية ومحلية تعمل في قطاع النفط والطاقة، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية.