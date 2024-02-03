«الدبيبة» يبحث التعاون مع السعودية في المجال العسكري

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبصفته وزيرا للدفاع، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أوجه التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتدريب ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في لقاء عُقِد بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، على هامش اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.

وعبّر بن سلمان خلال اللقاء، عن سعادته بمشاركة الدبيبة في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بحسب ما نقلت منصة “حكومتنا”.

وأكد بن سلمان ضرورة تكثيف التشاور بين المملكة العربية السعودية وليبيا في ملف محاربة الإرهاب، وفتح أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التدريب المختلفة، واستمرار عقد اللقاءات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، المقام في العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي الاجتماع الثاني لوزراء دفاع التحالف تحت شعار “محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة” ويبحث خلاله الوزراء من الدول الأعضاء والدول الداعمة أهم السبل اللازمة لتعزيز العمل لمكافحة الإرهاب.

يُشار إلى أن الاجتماع هو الثاني لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حيث عُقِد الاجتماع الأول في نوفمبر من العام 2017 بالرياض برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجرى الإعلان عن تأسيس التحالف في ديسمبر من العام 2015 بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان، وضم 41 دولة بينها أفغانستان وأوغندا والإمارات وباكستان وتوغو والصومال ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن وتركيا وجزر القمر.