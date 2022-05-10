«الدبيبة» يبحث الصعوبات التي تُواجه لجنة انتخابات المجالس البلدية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء ياتي للوقوف على جاهزية اللجنة ومدى استعدادها لاستكمال إجراء الانتخاب في باقي البلديات التي لم تنتخب.

وتطرق اللقاء إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة المركزية وتوفير متطلبات عملها ودعمها لتمكينها من استكمال أعمالها على أكمل وجه.

وشدد الدبيبة خلال اللقاء، على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية، مشيرًا إلى أن انتخاب المجالس البلدية يؤكد الالتزام بالمسار الديمقراطي، موضحاً أهمية دور البلديات في الحكومة التي تعتمد خيار اللامركزية بإعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، لقدرتها على الوقوف على احتياجات مواطنيها وخياراتهم.

وأكد الدبيبة على أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قد يقع عليها دور وطني و تاريخي في الدفع بعجلة الانتخابات القادمة.

يُشار إلى أن اللجنة المركزية تأسست سنة 2013م وأشرفت على انتخابات المجالس البلدية منذ ذلك الوقت.