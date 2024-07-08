«الدبيبة» يبحث العراقيل التي تواجه إنجاز العطاء العام للأدوية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم في ديوان مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بحضور لجنة العطاء العام ولجنة إدارة الإمداد الطبي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، لمتابعة إنجاز العطاء العام والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذه.

وأكد الدبيبة للمجتمعين، ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروع الوطني المتوقف منذ سنوات طويلة، معتبرا ذلك خطوة تصحيحية لقطاع الصحة، والاستمرار في عقد الاجتماعات مع كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة لمعالجة أي عوائق أو مشاكل تواجه إنجازه.

وشدد رئيس الوزراء، حسبما نقلت منصة (حكومتنا)، على ضرورة تحديد الأولويات في التعاقد والتوريد والتركيز على أدوية الأورام وغيرها من الأمراض الأكثر انتشارا، والتعاقد مع الشركات المصنعة العالمية لضمان الجودة وسرعة التنفيذ.

وأوضح رئيس لجنة العطاء العام أن وزارة الصحة نفذت جزءا كبيرا من بنود العطاء العام، خاصة أدوية الأورام والسكري والكلى والأشعة والأمراض النووية وغيرها، وتعكف على تنفيذ عطاء الفواقد لاستكمال كافة البنود وفق الاحتياجات الصادرة عن إدارة الصيدلة، مؤكدا التزام اللجنة بالتعاقد مع الشركات المصنعة العالمية لضمان جودة المنتج.