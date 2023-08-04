«الدبيبة» يبحث تجهيزات فتح منفذ الدبداب مع الجزائر

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، بزيارة إلى الحدود الليبية الجزائرية، واطّلع على سير الأوضاع بالمنفذ البري، وذلك على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في مدينة غدامس.



وبحث الدبيبة رفقة وفد وزاري، مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح منفذ “غدامس – الدبداب” أمام المواطنين بعد فتحه أمام الحركة التجارية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة

وأُغلقت المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر في عام 2011، وأعيد فتحها جزئيا أمام سكان المناطق الحدودية لغرض العلاج والتجارة عام 2015، قبل أن تفتح للأغراض التجارية العام الماضي.