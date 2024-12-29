«الدبيبة» يبحث «تحسين المستوى اللغوي للطلاب» لتأهيلهم لمتطلبات العصر الحديث

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، خلال اجتماع ضم الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، إلى جانب السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن وعدد من مستشاري السفارة، ووزير التربية والتعليم موسى المقريف، على المقترح التنفيذي لمبادرته لتجويد تعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع “استعراض المبادرة التي تهدف إلى رفع مستوى تعليم اللغة الإنجليزية لدى الطلاب الليبيين في مرحلة التعليم الأساسي”.

وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع على “أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والسفارة البريطانية لتحقيق أهداف المبادرة، مشيرًا إلى ضرورة تحسين المستوى اللغوي للطلاب لتأهيلهم لمتطلبات العصر الحديث”.

وتسعى المبادرة إلى ضمان أن “يكون الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية قد تحصلوا على مستوى معترف به دوليا من اللغة الإنجليزية، ما يتيح لهم دخول المرحلة الجامعية وسوق العمل بإمكانيات عالية، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات التعليم العالي وفرص العمل المحلية والدولية”.