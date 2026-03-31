الدبيبة يبحث تطوير «الرياضة الليبية» ودعم المنتخبات الوطنية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بوزير الرياضة فؤاد برغش، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء عادل ظويهر، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير القطاع الرياضي.

وتناول الاجتماع خطة دعم المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية في مختلف الألعاب، وآليات تمكينها من أداء دورها في رعاية المواهب ورفع مستوى التنافس.

كما تم بحث دعم المشاركات الخارجية للمنتخبات والاتحادات الرياضية والرياضيين المستقلين في الاستحقاقات الإقليمية والدولية لضمان حضور منظم ومشرف للرياضة الليبية.

وتمت مناقشة تفعيل النشاط الرياضي المدرسي باعتباره رافداً أساسياً لاكتشاف المواهب وتعزيز ممارسة الرياضة لدى النشء، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية مستدامة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تشغيل المرافق الرياضية التي تم صيانتها وتطويرها مؤخراً، لضمان استمرارية الاستفادة منها ورفع كفاءتها التشغيلية، مع تنفيذ البرامج وفق أولويات واضحة لتعزيز القطاع الرياضي محلياً وإقليمياً ودولياً.