«الدبيبة» يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع فرنسا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا، حيث أكد الطرفان أهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في الاقتصاد والسياسة.

وناقش الطرفان آخر المستجدات على الساحة الليبية، بما في ذلك جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار وإتمام الاستحقاقات الانتخابية، وفرص التعاون في المشاريع التنموية والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى الإجراءات التنطيمية في القطاع المصرفي والمالي.

وأشاد المبعوث بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد الليبي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإعادة تنشيط القطاع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأعرب سولير عن دعم بلاده لاستقرار ليبيا، واستمرار الحوار بين الأطراف الليبية لتحقيق الحلول السياسية التي تضمن وحدة البلاد.