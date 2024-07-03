«الدبيبة» يبحث تعزيز التعاون بين ليبيا والجامعة العربية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تفعيل دور الجامعة في الملف السياسي الليبي، وزيادة التعاون بين الجامعة وليبيا.



جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وناقش اللقاء عددا من الملفات التي ارتكزت على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين متفق عليها.

واستعرض اللقاء مشاركة مؤسسات الحكومة في مناشط وفعاليات جامعة الدول العربية، ودور الجامعة في دعم واستقرار ليبيا في مختلف الجوانب.

كما بحث الدبيبة وأبو الغيط، توحيد الموقف العربي لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غـ ، ـزة، ودعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم اللازم له.