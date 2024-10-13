«الدبيبة» يبحث تعزيز التعاون مع ألمانيا بمجالات الطاقة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، السفير الألماني الجديد لدى ليبيا رالف طرف، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات أبرزها “التعاون في مجال الطاقة البديلة، وأهمية فتح خطوط الطيران المباشر بين ليبيا وألمانيا”.

كما تطرق الجانبان إلى “ضرورة تسهيل منح التأشيرات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين”.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدبيبة، “عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه”، مؤكدًا “حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة”.