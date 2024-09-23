«الدبيبة» يبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بمجالات مكافحة الإرهاب

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سيليست والاندر، معاونة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتطوير القدرات العسكرية، ومراقبة الحدود.

وبحث الطرفان “دعم برامج التدريب العسكري الليبي، وتطوير أنظمة مراقبة الحدود، بما يعزز من قدرات ليبيا في مواجهة التهديدات الأمنية”.

وتناول اللقاء “القضايا الإقليمية المتعلقة بالأمن والاستقرار في شمال أفريقيا”، حيث أكد الطرفان “التزامهما بتعزيز التعاون الأمني بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم استقرار المنطقة”.

كما تطرق الاجتماع إلى “خطورة إغلاق الحقول النفطية والموارد الحيوية”، حيث أكد الجانبان “ضرورة حماية هذه الموارد، وضمان استمرار تدفقها بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الاقتصاد”.

هذا وحضر اللقاء من الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد ونائبه الفريق صلاح النمروش، ومستشار رئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة، ومن الجانب الأمريكي نائب القيادة الأمريكية في أفريقيا جون برينان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي بيرنت.