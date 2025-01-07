«الدبيبة» يبحث تعزيز التعاون مع تركيا بمختلف المجالات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والملحق العسكري السابق بالسفارة التركية، إلى جانب الملحق العسكري الجديد الذي تم تعيينه حديثا.



وخلال اللقاء، الذي حضره المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، ناقش الجانبان “تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة”.

كما أكد رئيس الحكومة، خلال اللقاء “أهمية الاستمرار في توسيع أفق التعاون الثنائي بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين”.

وفي ختام اللقاء، قدم الدبيبة، “شكره للملحق العسكري السابق على جهوده المميزة خلال فترة عمله، مرحبًا بالملحق العسكري الجديد، ومؤكدًا استعداد الحكومة لدعمه في مهامه الجديدة والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك”.