الدبيبة يبحث تعزيز التعاون مع شركة «مداد» للطاقة السعودية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مداد للطاقة السعودية عبدالإله العيبان، والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان آفاق التعاون بين ليبيا والمملكة العربية السعودية في مجالات الاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى بحث مساهمة الشركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل ليبيا.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بفتح مسارات جديدة للتعاون، مؤكدًا استعداد الحكومة للعمل مع الشركات الراغبة في الاستثمار والمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع الطاقة.