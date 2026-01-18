الدبيبة يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية مع إيطاليا

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية أنطونيو تاجاني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، وتنسيق الجهود المشتركة في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتركز اللقاء على تطوير التعاون الاقتصادي والخدمي بين البلدين، إلى جانب بحث ملف الهجرة غير النظامية الذي يشكّل أحد أبرز التحديات في منطقة المتوسط.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة على قوة العلاقة مع الحكومة الإيطالية، مؤكداً ضرورة البناء على هذا المسار لتحقيق نتائج عملية ومستدامة، وطلب من إيطاليا والاتحاد الأوروبي تقديم دعم مباشر وواضح لحكومة الوحدة الوطنية في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن ليبيا تتحمل أعباء كبيرة على المستويين الأمني والإنساني.

وجدد رئيس مجلس الوزراء رفض ليبيا أن تتحول إلى موطن للهجرة غير الشرعية أو نقطة استقرار للمهاجرين، مشدداً على أهمية دعم خطة الترحيل والعودة كمسار أساسي لمعالجة الأزمة، بما يضمن توزيع المسؤوليات بعدالة ويخفف الضغط عن المدن والمرافق الليبية.

وفي الجانب الاقتصادي، استعرض رئيس مجلس الوزراء التطورات المتعلقة بالشراكات الاستراتيجية، مشيراً إلى توقيع اتفاقية تطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، بمشاركة شركات دولية على رأسها شركة MSC، لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية سنوياً، مع توقعات بإيرادات تشغيلية تقدر بنحو 500 مليون دولار سنوياً، وتوفير 8,400 فرصة عمل مباشرة وحوالي 62,000 فرصة غير مباشرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع يُنفذ ضمن تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة وفق ترتيبات واضحة للتطوير والتشغيل، بما يضمن تنفيذه دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، ويعكس توجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات الخارجية لتطوير البنية التحتية وتعظيم العوائد.

كما تناول اللقاء التعاون القائم في قطاع الطاقة، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء بإعلان شركة إيني الإيطالية قبل يومين، بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط وبي بي والمؤسسة الليبية للاستثمار، بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في المياه العميقة بخليج سرت، باستخدام سفينة الحفر Saipem 10000، في موقع يصل عمق المياه فيه إلى نحو 1,900 متر، وبعمق نهائي مخطط يقارب 4,500 متر.

واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق وتعزيز الشراكة الليبية–الإيطالية بما يخدم الاستقرار والتنمية، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها ملف الهجرة غير النظامية.