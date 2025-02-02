«الدبيبة» يبحث تعزيز الشراكة مع بريطانيا بالمجال العسكري

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نائب رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية الفريق أول ركن طيار هارفي سميث، بحضور السفير البريطاني مارتن لونغدن.

وتطرق اللقاء إلى “تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والمملكة المتحدة، ودعم وبناء القدرات العسكرية الليبية، والتعاون في مجالات التدريب والتطوير”.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، على “أهمية تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة في المجال العسكري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات الليبية”.

من جانبه، جدد الفريق سميث، “استعداد المملكة المتحدة لتعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل العسكري، بما يحقق الاستقرار وبناء مؤسسات دفاعية”.

هذا “وحضر اللقاء من الجانب الليبي رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، إلى جانب مدير مكتب وزير الدفاع، ومستشار رئيس الحكومة”.