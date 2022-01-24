«الدبيبة» يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع النيجر

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، مع سفير جمهورية النيجر اسياد اد كاتو.

وأشاد السفير في مستهل اللقاء، بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والنيجر ، وفتح آفاق التعاون في عدة مجالات أهمها المجال الأمني.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على أهمية تعاون دول الطوق لضبط الحدود وامنها، مؤكداً أنها مسؤولية يجب أن تتظافر فيها جهود جميع الدول المعنية بهذا الملف.