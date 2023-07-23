«الدبيبة» يبحث تعزيز العلاقات والتعاون مع الإمارات

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس دولة الإمارات المتحدة محمد بن زايد، حول تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وناقش الطرفان سُبل توطيد وتعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وثمّن الطرفان استئناف حركة الطيران المباشر بين ليبيا والإمارات، مؤكدَين ضرورة استمرار تطوير العلاقات وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.