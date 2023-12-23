«الدبيبة» يبحث تفعيل اتفاقية معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية المشتركة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، بالعاصمة طرابلس، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، بحضور وزيري المالية خالد المبروك، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة.



وناقش اللقاء سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، في مجالات النفط والطاقة.

كما تم خلال اللقاء بحث آلية تفعيل اتفاقية معاهدة الصداقة المشتركة بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وفي سياقٍ ذي صلة، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة، باللجنة العليا لاستئناف معاهدة الصداقة والشراكة بين ليبيا و إيطاليا.

وقدم أعضاء اللجنة عرضا مرئيا للموقف العام للمعاهدة والنتائج والتوصيات التي توصلت لها اللجنة منذ انطلاق أعمالها في شهر أغسطس الماضي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات اجتماع اللجنة المشتركة الليبية الإيطالية الذي عقد الشهر الماضي في إيطاليا، وما توصل له الجانبين بشأن الإجراءات التعاقدية لمشروع طريق ( إمساعد – رأس إجدير).

ووجه الدبيبة خلال اللقاء، أعضاء اللجنة بالاستفادة الكاملة من تفعيل كل بنود المعاهدة وتكثيف الجهود للتواصل مع الجانب الإيطالي لتنفيذ التزاماته لصالح الحكومة والشعب الليبي.

وأبرمت في 30 أغسطس من عام 2008، معاهدة الصداقة والشراكة بين الدولتين الليبية والإيطالية، في إطار تطوير العلاقات الثنائية الخاصة وإظهار حسن النواية، لقفل ملف الأضرار التي تسببت بها إيطاليا أثناء حقبة احتلالها لليبيا.

اجتمع رئيس مجلس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، باللجنة العليا لاستئناف معاهدة الصداقة والشراكة بين #ليبيا و #إيطاليا، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ورئيس اللجنة وليد اللافي والمستشار السياسي للرئيس إبراهيم الدبيبة. pic.twitter.com/x5dzxXCTeM — حكومتنا (@Hakomitna) December 22, 2023

ووجه الدبيبة، أعضاء اللجنة بالاستفادة من تفعيل بنود المعاهدة والتواصل مع الجانب الإيطالي لتنفيذ التزاماته لصالح الحكومة والشعب الليبي. وأبرمت في 30 أغسطس من عام 2008، معاهدة الصداقة والشراكة بين ليبيا وإيطاليا، لقفل ملف الأضرار التي تسببت بها إيطاليا أثناء احتلالها لليبيا. pic.twitter.com/c4TBL0uyml — حكومتنا (@Hakomitna) December 22, 2023