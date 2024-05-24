«الدبيبة» يبحث تفعيل دور اتحاد المغرب العربي

عقد بالعاصمة التشادية إنجامينا لقاء بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزاوي، وذلك على هامش حفل تنصيب محمد إدريس ديبي رئيسا لجمهورية تشاد.



وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء خُصِص لمتابعة التعاون المشترك بين البلدين، وأوضاع اتحاد المغرب العربي والعمل على تفعيل دوره الإقليمي والدولي، والتنسيق لعقد اللجنة العليا الليبية الموريتانية.

ووجه الدبيبة الدعوة للرئيس الموريتاني لزيارة ليبيا لمواصلة المشاورات والتباحث في القضايا التي تخص البلدين.