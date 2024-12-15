 «الدبيبة» يبحث تقوية العلاقات مع دول المغرب العربي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم.

وناقش اللقاء “سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد، وتقوية العلاقات بين دول المغرب العربي، خاصة في مجالات التكامل الاقتصادي”.

وتطرق اللقاء إلى “ضرورة تفعيل اللجان القطاعية التابعة للاتحاد، والتي تشمل قطاعات التجارة، الطاقة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتعليم”.

وتم التأكيد على “أهمية استئناف عمل هذه اللجان بما يُحقق أهداف الاتحاد في تعزيز التعاون الإقليمي، ويدعم مسار التنمية المشتركة بين الدول الأعضاء”.

وتم خلال اللقاء، “مناقشة دور اتحاد المغرب العربي في إطار الاتحاد الإفريقي، والتنسيق بين التكتلات الإقليمية لتحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة”.